Начальника 316 розвідувального центру Головного управління розвідки РФ Петра Каменщикова звільнили з через провал в оперативно-службовій діяльності щодо України.

Вказано, що контррозвідники СБУ останнім часом викрили низку агентів, які працювали на 316 розвідувальний центр. Про це повідомили у Службі безпеки України, пише ZN,UA.

"316 Центр російської військової розвідки дислокується у Новоросійську Краснодарського краю РФ. Його співробітники брали безпосередню участь в анексії Російською Федерацією АР Крим у 2014 році та спеціалізуються на проведенні розвідувально-підривної діяльності проти України, у тому числі забезпечують розвідувальною інформацією окупаційні російські підрозділи на сході України", - повідомили в СБУ.

За даними контррозвідників, Каменщиков очолював розвідувальний підрозділ з 2012 року та організував системну роботу з вербування українців. Завербовані громадяни збирали різну інформацію, а також входили до агентурно-бойових груп для підготовки і проведення диверсійних акцій на території України. Українська контррозвідка з 2014 року робить все можливе для припинення роботи вказаного розвідувального центру РФ.

В рамках обміну утримуваними особами між Україною та РФ, який відбувся 7 вересня цього року, до Росії передали чотирьох викритих та засуджених за держзраду громадян, а саме Антоніну Радіонову, Дмитра Кореновського, Віктора Федорова та Юрія Ломака.

"За наявними у контррозвідки даними, керівника розвідувального підрозділу капітана 1 рангу Петра Каменщикова, незважаючи на значний авторитет і позитивні рекомендації керівництва, за очевидний провал було звільнено із займаної посади", - додали в СБУ.

Наразі вирішують питання щодо притягнення Каменщикова та інших співробітників центру, безпосередньо задіяних у розвідувально-підривній діяльності проти України, до кримінальної відповідальності за ст. 114 (шпигунство) ККУ. Наразі один із кураторів українського напрямку 316 РЦ ГУ ГШ ЗС РФ капітану 3 рангу Олексій Аненко підозру про скоєння вказаного злочину.

Як повідомлялося, 7 вересня відбувся обмін утримуваними особами між Україною і Росією у форматі "35 на 35". РФ повернула до України 24 полонених моряків і 11 політв'язнів: Романа Сущенка, Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Миколу Карпюка, Олексія Сизоновича, Павла Гриба, Едема Бекірова, Євгена Панова й Артура Панова.

Серед тих, кого Україна передала РФ, є як росіяни, так і громадяни України, засуджені за держзраду, участь у терористичних організаціях та інші злочини. До Москви полетіли, зокрема, головред пропагандистського видання "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський і колишній командир роти ППО угруповання "ДНР" Володимир Цемах – ключовий фігурант справи MH17.