Терминал ТИС достиг максимального месячного контейнерооборота за 8 лет
|19:15 05.11.2019
|Украина
Контейнерный терминал ТИС в октябре 2019 года обработал 21 тысяч TEU.
Этот месячный показатель стал рекордным для терминала за восемь лет его работы, пишет ЦТС, со ссылкой на информацию ТИС.
"В октябре 2019 ТИС-КТ вышел на максимальный за время работы месячный контейнерооборот - 21 тыс TEU. Уже на 1 ноября этого года мы превзошли объемы прошлого года на 20%, обработав 149,7 тыс TEU", - сообщили в компании, добавив, что в 2018 году контейнерный терминал нарастил грузооборот на 75% по сравнению с 2017-м. Напомним, что по итогам прошлого года контейнерный терминал ТИС обработал 124 947 TEU.
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