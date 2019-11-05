Контейнерный терминал ТИС в октябре 2019 года обработал 21 тысяч TEU.

Этот месячный показатель стал рекордным для терминала за восемь лет его работы, пишет ЦТС, со ссылкой на информацию ТИС.

"В октябре 2019 ТИС-КТ вышел на максимальный за время работы месячный контейнерооборот - 21 тыс TEU. Уже на 1 ноября этого года мы превзошли объемы прошлого года на 20%, обработав 149,7 тыс TEU", - сообщили в компании, добавив, что в 2018 году контейнерный терминал нарастил грузооборот на 75% по сравнению с 2017-м. Напомним, что по итогам прошлого года контейнерный терминал ТИС обработал 124 947 TEU.