Домовленості Росії та України по газу неможливі, поки не припиняться судові претензії.

Про це заявив журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН із посиланням на ТАСС.

"Продовження задіяння арбітражу, висунення якихось претензій в арбітражі робить фактично неможливим досягнення будь-яких домовленостей", - зазначив він, нагадавши, що про це говорив президент РФ Володимир Путін.

Пєсков також повідомив, що позиція Путіна щодо газових питань з Україною не змінюється.

Відповідаючи на прохання прокоментувати газові переговори між Росією і Україною, представник Кремля заявив, що "з тих пір, як президент Путін виклав своє ставлення до цього питання на пресконференції у Будапешті, нічого не змінилося, тому позиція Путіна добре відома, вона була вже озвучена".

В агентстві нагадали, що глава російської держави 30 жовтня у Будапешті заявив, що Росії і Україні необхідно обнулити взаємні претензії щодо газової суперечки, при цьому, "Газпром" готовий постачати газ українській стороні за значно нижчою ціною, ніж вона платить зараз за "помилковим" реверсом.

Раніше сьогодні у "Нафтогазі" заявили, що сума позовних вимог НАК, пов'язаних із переглядом ставки транзиту на російський газ, може бути знижена до суми у менш ніж 2 млрд доларів за умови, якщо транзит газу з РФ через Україну буде збережений, і доходи від нього залишаться на колишньому рівні.