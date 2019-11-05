Турецкая бюджетная авиакомпания Pegasus Airlines намерена выполнять регулярные рейсы по маршруту Киев - Даламан (Турция) с 27 апреля по 23 октября 2020 года.

Об этом, как пишет ЦТС, информирует портал Turprofi, ссылаясь на представителя турецкого аэропорта Рустамжона Ахмедзоду.

Вылеты запланированы три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам. Билет на первый рейс с возвращением через неделю будет стоить около 50 евро (тариф только с ручной кладью 8 кг или почти 60 евро, если к этому добавить 20 кг багажа).

По словам Ахмедзоды, на киевскую частоту намерены поставить Airbus A320 на 180 кресел. При этом отмечается, что регулярную программу по этому маршруту ставят впервые.