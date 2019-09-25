В Одесі у понеділок, 4 листопада, обговорили перспективи розширення торговельно-економічних зв'язків між Одеською областю та турецькою провінцією Зонгулдак.

Зокрема, йщлося про налагодження більш тісної взаємодії між Одеським морським портом і портом Зонгулдак, пишуть Порти України.

Як повідомила прес-служба адміністрації Одеського порту, в.о. керівника адміністрації Денис Карпов презентував виробничі можливості та інвестиційні проекти Одеського порту на зустрічі представників ділових кіл Одеської області з делегацією турецької провінції Зонгулдак. Зустріч відбулася в Одеській облдержадміністрації (ОДА).

Карпов нагадав, що Одеський порт і турецьку провінцію Зонгулдак пов'язує регулярна лінія Одеса — Зонгулдак — Одеса із доставки цитрусових.

«Порт Зонгулдак є головною перевалочною базою Чорноморського напрямку турецького плодоовочевого експорту. І вже понад 15 років поспіль Одеса є одним із постійних адресатів цього експорту. Щороку з жовтня по березень включно судна типу ро-ро щотижня привозять до причалу №21 Каботажної гавані партії цитрусових з Туреччини. Всього за сезон набігає 40-60 тис. тонн лимонів, мандаринів, апельсинів. Пік сезону припадає на грудень-січень. Експедитори називають цей період «новорічним завезенням» тропічних фруктів (...) Звичайно, адміністрація Одеського порту зацікавлена у тому, щоб судна на лінії ходили завантаженими не лише в бік Одеси. Тому під час переговорів у форматі B2B з нашими турецькими партнерами ми піднімали питання про можливість розширення номенклатури вантажів на лінії за рахунок українського експорту, а можливо і транзиту», — розповів Карпов.

Як повідомила прес-служба, за підсумками зустрічі в ОДА підписано меморандум про співпрацю між діловими колами Одеської області та провінції Зонгулдак. У церемонії підписання взяли участь голова ОДА Максим Куций, губернатор провінції Зонгулдак Ердоган Бекташ і мер міста Зонгулдак Омер Селім Олан.

Організаторами зустрічі виступили регіональне представництво Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) та Департамент інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва ОДА.