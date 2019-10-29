Сервер Мустафаев написал письмо из СИЗО; «Пишите, говорите, действуйте»

18:00 05.11.2019   Крым

Крымскотатарский политзаключенный, фигурант «дела о так называемом терроризме» (вторая бахчисарайская группа) Сервер Мустафаев прислал письмо из СИЗО города Краснодар, РФ.

Текст письма опубликовала в своем Facebook супруга политзаключенного Майе Мустафаева, пишет ATR.

Она отметила, что в нем Сервер Мустафаев выражает благодарность всем неравнодушным, которые постоянно пишут и не забывают политзаключенных.

«Сегодня я уже не просто в тюрьме, а в тюрьме далеко от родной земли, в принудительной депортации на чужбину агрессора. Честно говоря, не верится, что все это происходит на глазах у всего мира вот уже шесть лет и никто ничего не может предпринять. Но я пишу по другому поводу. Я решил одним общим открытым письмом выразить свою глубокую благодарность каждому, кто все эти годы по мере своих сил и возможностей проявляет солидарность и поддержу всем нам (узникам), нашим семьям, всему крымскотатарскому народу и крымчанам в целом», — отметил Мустафаев.

Также политузник заявил о том, что сегодняшние реалии очень сплотили крымскотатарский народ, поэтому «эта правда не дает права сдаваться и опускать руки».

«Мы не имеем права говорить, что это чужая беда, чужая война. Как нет чужих детей, так и нет чужой беды, боли, крови. В Крыму так более 70 семей (это только те, что сидят, не говоря уже про освобожденных, похищенных и др.) стали родными для всего народа, а более 200 детей — народными детьми. Все это стало мощным, неожиданным для агрессора оружием против незаконных репрессий, только благодаря народным и человеческим мудростям: «Бирликте къувет», «В единстве сила»; благодаря солидарности без разделения лишь с одним критерием — незаконно/огульно преследуемый; кропотливый труд журналистов, правозащитников, активистов, которые ценой своей свободы, сна , здоровья все эти годы работали и работают, чтобы правду узнали все, кто далеко от Крыма, кто не знает лично этих ребят политузников», — добавил крымский татарин.

Ранее стало известно, что крымскотатарский политзаключенный, фигурант «дела о так называемом терроризме» (вторая бахчисарайская группа) Сервер Мустафаев полтора месяца удерживается в полной изоляции, а именно — в «камере-двойнике».

Как известно, 11 октября 2017 года в Бахчисарае российские силовики провели облавы в домах крымских татар. В результате были задержаны шесть человек: Тимур Ибрагимов, Мемет Белялов, Сервер Зекерьяев, Сейран Салиев, Марлен (Сулейман) Асанов и Эрнест Аметов. Крымских татар обвиняют в «террористической деятельности». Сулеймана Асанова оккупанты намерены «судить» как организатора «террористической деятельности. Остальных — как участников.

Во время облав 21 мая 2018 года в Крыму были задержаны и позже арестованы один из координаторов «Крымской солидарности» Сервер Мустафаев и активист Эдем Смаилов. Крымских татар включили в «дело о так называемом терроризме» (бахчисарайская группа).



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