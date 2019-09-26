Эстония не пустила российское судно в территориальные воды

15:15 05.11.2019   Россия

В Министерстве иностранных дел РФ выразили недоумение отказом Таллинна без объяснения причин в заходе в территориальные воды Эстонии судна "Академик Примаков".

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РИА "Новости".

Комментируя отказ Таллинна в заходе в территориальные воды Эстонии судна "Академик Примаков", она указала, что "данное решение вызывает крайнее удивление с учетом того, что этому же судну в нынешнем году эстонской стороной дважды предоставлялись соответствующие разрешения. На этот раз ответили отказом, причем без объяснения причин ".

"Это уже третий за последнее время случай, когда Таллинн отказывает российским морякам и воздушным судам. В начале октября не был разрешен пролет через территорию Эстонии самолета с заместителем председателя правительства Российской Федерации на борту, а в апреле в этом году не разрешили заход в территориальные воды Эстонской Республики российскому учебному судну "Седов", - пояснила она.

"Фиксируем эти недружественные демарши. Будем учитывать их при выстраивании двусторонних отношений с Эстонией", - заявила официальный представитель МИД РФ.



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