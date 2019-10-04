У вівторок, 5 листопада, в Брюселі старувало засідання Комітету асоціації Україна-ЄС.

Про це повідомляє пресслужба місії України в Євросоюзі у Twitter, передає УНН.

“Щойно розпочалося засідання Комітету з асоціації Україна-ЄС в Брюсселі. Чиновники ЄС, українські міністри, заступники міністрів та представники різних відомств обговорюють виконання Угоди про асоціацію, реформи та плани на майбутнє”, — йдеться в повідомленні.

Так, українська делегація прибула в Брюссель ще вчора, 4 листопада. Серед її членів — віцепрем‘єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба.