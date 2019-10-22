В октябре 2019 года перевозки продукции металлургических предприятий по Днепру увеличились на 13,3% по сравнению с сентябрем и составили 170 тыс тонн.

Об этом свидетельствуют данные Ассоциации “Реки Украины”, пишет Укррудпром.

Перевозки металлопродукции за 10 месяцев этого года выросли на 24,1% по сравнению с январем-октябрем 2018-го — до 1,37 млн тонн. Зерновых было перевезено на 88% больше — 3,92 млн тонн.

Вместе с тем транспортировка строительных материалов и других грузов по главной реке страны уменьшилась на 5,7% — до 4,33 млн тонн, а нефтепродуктов — на 37,6%, до 37,4 тыс. тонн. “Объемы перевозок по Днепру за десять месяцев 2019 года почти догнали результаты за весь 2018 год. Напомню, что по итогам прошлого года по реке транспортировали около 9,9 млн тонн грузов”, — комментирует исполнительный директор АРУ Дмитрий Козаченко.

В январе-октябре 2019 года объемы транспортировки грузов по Днепру составили 9,66 млн т. Это на 23,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В ассоциации прогнозируют, что речные грузоперевозки по итогам года превзойдут прошлогодние показатели. “Насколько существенно — это зависит, в частности, от продолжительности навигации на днепровских шлюзах”, — уточняет Дмитрий Козаченко.

В январе-сентябре металлурги увеличили отправку грузов по Днепру на 27,3% по сравнению январем-сентябрем 2018-го — до 1,2 млн тонн.