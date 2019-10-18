Российский подводный аппарат "Лошарик" доставили в Северодвинск для ремонта
|17:00 05.11.2019
|Россия
Поврежденный 1 июля пожаром подводный атомный аппарат АС-31 ("Лошарик") отбуксирован в Центр судоремонта "Звездочка" (Северодвинск) для проведения ремонта.
Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Глубоководный аппарат АС-31 доставлен для выполнения ремонта на "Звездочку". Объемы ремонтных работ и их продолжительность станут понятны после проведения дефектации поврежденной спецподлодки", - сказал собеседник агентства.
На "Звездочке" отказались комментировать изданию предоставленную источником информацию.
Ранее другой источник в "оборонке" сообщил ТАСС, что "Лошарик" отбуксируют для восстановления на "Звездочку" осенью. Собеседник тогда уточнил, что сначала из подлодки откачают воду и проведут дефектацию титанового корпуса и помещений. Источник отмечал, что, по предварительным данным, системам АС-31 был нанесен существенный ущерб.
Минобороны РФ 2 июля официально сообщило, что на военном научно-исследовательском глубоководном аппарате 1 июля возник пожар, из-за которого погибли 14 офицеров-подводников. Аппарат доставили на военно-морскую базу в Североморске, где начала работу комиссия по расследованию причин катастрофы.
О существовании секретной подлодки стало известно в 2003 году из публикации газеты "Корабел" - многотиражки "Севмаша". В этой же статье было упомянуто неофициальное название "Лошарик".
Ще на цю тему:
Российский флот находится в критическом состоянии
Корвет "Гремящий" получит гиперзвуковое оружие / Фото
На Каспийской флотилии с командирами всех степеней проведены занятия по боевой готовности
В акваторию торгового порта Керчи зашли пять военных катеров / Видео
ТАСС: экс-командующий Черноморским флотом возглавит Главный штаб ВМФ
"Рыбинская верфь" передала Росгвардии два скоростных транспортно-десантных катера / Фото
Корабли ВМФ готовы сопроводить российские парусники во время кругосветного плавания
Экипаж патрульного корабля ЧФ принял участие в торжественных мероприятиях в греческом порту
ЮВО: Новобранцев Каспийской флотилии обрабатывают психологи