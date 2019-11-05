Компания «Силовые машины» попросила правительство России отказать немецкой Siemens в заключении специального инвестиционного контракта (СПИК).

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо владельца российской компании Алексея Мордашова, пишет ghall.com.

«Силовые машины» считают недопустимым заключение подобных контрактов с иностранными производителями газовых турбин большой мощности. Мордашев также попросил не заключать СПИК с компаниями, долей которых владеют нерезиденты России.

В «Силовых машинах» полагают, что заключение контракта с иностранными машиностроителями может свести к нулю усилия компании по созданию отечественной технологии газовых турбин большой мощности.

Издание отмечает, что на заключение контракта претендует совместное предприятие «Силовых машин» и Siemens — «Сименс технологии газовых турбин». Доля немецкой компании в этом бизнесе составляет 65%.

В конце июля 2019 года правительство России ужесточило условия выхода на рынок газовых турбин для иностранных компаний. Согласно постановлению кабмина, доля иностранного капитала в предприятии не должна превышать 50%. С этого времени российскими стали считаться турбины мощностью от 35 до 499 МВт. При этом права на технологии и производственная документация находятся у налогового резидента России.

Siemens также направлял в Минпромторг заявление о заключении СПИК на локализацию газовой турбины большой мощности. В августе министерство отправило заявку компании на доработку из-за изменения механизма СПИК.

Ранее сообщалось, что российская компания «Силовые машины» Алексея Мордашова подала в Сингапурский международный арбитражный центр (SIAC) иск о взыскании средств, вложенных в проект строительства тепловой электростанции (ТЭС) «Лонг-Фу-1» во Вьетнаме, который был остановлен из-за санкций США в отношении российской компании.

В январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в оккупированный Крым. Фигурантам этого списка запрещается заключать сделки с американскими гражданами и компаниями.