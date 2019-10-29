Города оккупированного Крыма не могут похвастаться качеством городской среды.

Лишь три из них вошли в своих группах в число относительно благополучных, но никто не добрался до первой десятки. А большинство оказались среди явных аутсайдеров, пишет РИА «Новый День».

Индекс городов опубликовал Минстрой РФ. Учитывались качество жилья, улично-дорожной сети, показатели озеленения, общественно-деловой инфраструктуры, социально-досуговой инфраструктуры, общегородское пространство. Максимальное количество баллов для каждого параметра – 60, для общего рейтинга – 360.

Выше всех поднялась Алупка – 12 место в группе малых городов с населением до 25 тысяч человек. Количество набранных баллов – 200. Аналогичный балл у Ялты, но город расположился лишь на 18 месте в группе средних городов, пропустив вперед краснодарских конкурентов Анапу, Геленджик и Туапсе. К относительно комфортным отнесли и Алушту: с результатом 197 город занял 22 строчку в группе малых городов с населением от 25 до 50 тысяч.

Остальным крымским городам похвастаться нечем. Севастополь и Симферополь вошли в число аутсайдеров среди крупных городов: с результатами 169 и 165 баллов соответственно они заняли 9 и 5 места с конца. Лидерами в этой группе являются Сочи и Грозный, в число лучших так же вошли Ставрополь и Краснодар.

В группе больших городов Евпатория на 65 месте, Керчь на 75 – результаты 163 и 150 соответственно. Максимально набранный бал в этой группе – 252 (Реутов).

Феодосия с результатом 174 балла на 69 месте в группе средних городов.

Среди малых городов с населением от 25 до 50 тысяч Красноперекопск на 159 месте (152 балла), Джанкой на 190-м (141).

Курортные Саки (179 баллов) и Судак (176 баллов) получили 67 и 86 места в группе городов с населением до 25 тысяч. Армянск (166 баллов) на 138 месте, Щелкино (136 баллов) – на 375, Белогорск (112 баллов) – на 446, Старый Крым (105 баллов) – на 452.