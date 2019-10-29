Оккупационные власти Крыма введут ограничения по плотности и этажности жилого строительства на Южном берегу полуострова.

Соответствующие поправки будут внесены в закон, сообщил и.о. вице-премьера оккупированного Крыма Евгений Кабанов, передает Крыминформ.

«Мы будем вносить поправки в 409-й закон Республики Крым с точки зрения установления архитектурно-планировочных зон на территории Большой Ялты и Алушты. Это в какой-то мере приведет к ограничению строительства: где-то будет понижена этажность, где-то – плотность застройки», – рассказал Кабанов.

Он уточнил, что это решение связано с необходимостью сохранения южного побережья. Утвердить поправки планируют до конца этого года.

409-й закон регулирует особенности создания в республике зон с особой архитектурно-планировочной организацией территории.