Оккупанты обещают ввести ограничения жилой застройки Южного берега Крыма
|16:30 05.11.2019
|Крым
Оккупационные власти Крыма введут ограничения по плотности и этажности жилого строительства на Южном берегу полуострова.
Соответствующие поправки будут внесены в закон, сообщил и.о. вице-премьера оккупированного Крыма Евгений Кабанов, передает Крыминформ.
«Мы будем вносить поправки в 409-й закон Республики Крым с точки зрения установления архитектурно-планировочных зон на территории Большой Ялты и Алушты. Это в какой-то мере приведет к ограничению строительства: где-то будет понижена этажность, где-то – плотность застройки», – рассказал Кабанов.
Он уточнил, что это решение связано с необходимостью сохранения южного побережья. Утвердить поправки планируют до конца этого года.
409-й закон регулирует особенности создания в республике зон с особой архитектурно-планировочной организацией территории.
Ще на цю тему:
Оккупанты решили ликвидировать Крымсельхознадзор
Пристайко: РФ маскирует последствия обстрела украинских кораблей в Керченском проливе
ФСБ вербує українців, які їздять в окупований Крим – контррозвідка
На международных площадках все должно быть четко: Россия - агрессор, Украина - жертва агрессии, - глава МИД Эстонии
Адвокат Дудки і Бессарабова досі не знає, куди їх етапували з Москви
"Крим може існувати в складі України тільки як кримськотатарська автономія" - Тополя
Західний експерт: через ситуацію у Криму ми довго житимемо у складних відносинах з Росією
Донька Приходька вважає, що вибухівку її батьку підкинули / Відео