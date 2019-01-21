Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив у понеділок, 4 листопада, що Об'єднане Королівство продовжить свою навчальну місію в Україні на три роки - до березня 2023 року.

Про це йдеться в заяві на сайті уряду Великої Британії, передає УНН.

Повідомляється, що операція "Орбіталь", навчальна місія Об'єднаного Королівства в Україні, була заснована після незаконної анексії Криму Росією "в знак непохитної підтримки України" з боку Великої Британії. За даними Міноборони Королівства, з початку операції "Орбіталь" в 2015 році британські військовослужбовці навчили понад 17,5 тис. військовослужбовців ЗСУ.

У вересні Воллес здійснив поїздку на схід України, де відвідав лінію зіткнення і зустрівся з українським військовим командуванням.

"Мій недавній візит на Донбас чітко показав не тільки втрати, завдані підтримуваними Росією сепаратистами, а й рішучість Збройних сил України захищати свою територіальну цілісність. Тому ми продовжуємо свою навчальну місію в Україні ще на три роки, щоб підготувати ще тисячі українських кадрів і продовжувати вносити свій внесок", - наводяться слова міністра в заяві.

Міністр оборони також наголосив на підтримці Великою Британією суверенітету і територіальної цілісності України на зустрічах зі своїм новопризначеним колегою Андрієм Загороднюком.

Повідомляється, що Воллес також відвідав Маріуполь на південному сході країни на узбережжі Азовського моря, де особисто ознайомився з результатами п'ятирічного конфлікту на Донбасі і отримав інформацію про ситуацію в регіоні від командувача ООС генерал-лейтенанта Володимира Кравченка та адмірала Ігоря Воронченка про ситуацію в Чорному і Азовському морях.

Воллес також зустрівся з військовослужбовцями Збройних сил Великої Британії, які проводять військову підготовку для Збройних сил України в межах навчальної місії "Орбіталь".

У минулому році Велика Британія розширила масштаби операції "Орбіталь", розгорнувши навчальні групи Королівського флоту і Королівських морських піхотинців для забезпечення підготовки українських військово-морських сил, які стикаються зі зростаючими загрозами в Азовському морі, повідомляють в уряді.