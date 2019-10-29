Стан здоров'я українських політв'язнів - фігурантів так званої "справи Хізб ут-Тахрір" - Джеміля Гафарова, Сервета Газієва, Енвера Омерова і Асана Янікова погіршується, їм потрібна медична допомога.

Про це повідомила у Facebook український омбудсмен Людмила Денісова, пише Укрінформ.

"Здоров'я українських політв'язнів – Джеміля Гафарова, Сервета Газієва, Енвера Омерова та Асана Янікова – погіршується", - зазначила вона.

За даними Денісової, Гафаров, який утримується в СІЗО №5 у Ростовській області РФ, перебуває у преддіалізному стані та потребує термінової госпіталізації.

Газієв, який перебуває в СІЗО №1 у Ростовській області РФ, має проблеми з кишківником та зубами. Він також потребує термінової госпіталізації.

Омеров та Яніков, які перебувають в СІЗО в анексованому Криму, мають проблеми зі здоров'ям, які потребують негайного хірургічного втручання.

"Терміново звернулася з відповідним проханням до уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової вжити невідкладних заходів для проведення повного медичного обстеження громадян України, за результатами якого надати відповідну медичну допомогу", - додала омбудсмен.

Вона нагадала, що Гафаров, Газієв, Омеров та Яніков були затримані за підозрою в участі в забороненій на території РФ релігійній організації "Хізб ут-Тахрір".

Як повідомляв Укрінформ, працівники ФСБ та МВС Росії, а також Росгвардії 27 березня провели в анексованому Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об’єднання "Кримська солідарність". Усього було затримано 24 активістів. Їх підозрюють в участі та організації осередку забороненої в Росії та анексованому нею Криму організації "Хізб ут-Тахрір". Обвинуваченими у цій справі є 25 кримських татар.

Раніше повідомлялося, що фігурант другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Джеміль Гафаров перебуває у критичному стані через хронічне захворювання нирок (четверта стадія). За словами адвоката Ріфата Яхіна, його підзахисному співробітники ізолятора "вибірково" передають необхідні для лікування препарати.

Повідомлялося також про погіршення стану здоров’я заарештованого після масових обшуків в Криму 27 березня кримськотатарського активіста Сервета Газієва в СІЗО Ростова-на-Дону.