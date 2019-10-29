Совместные подразделения ПВО России и Египта защищают аэродром под Каиром от условного противника

15:30 05.11.2019   Россия

На территории Арабской Республике Египет стартовала активная фаза совместного российско-египетского учения войск противовоздушной обороны «Стрела Дружбы -2019».

В ходе учения совместные подразделения России и Египта совершили марши в составе механизированных и автомобильных колонн и заняли позиционные районы для прикрытия условного египетского аэродрома от средств воздушных нападения условного противника. Также зенитчики обеспечат воздушное прикрытие танкового соединения, находящегося в исходном районе, от огневого воздействия самолетов и вертолетов противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.

К практическим действиям привлечены совместные дивизионы зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М2Э», «Тор-М2Э» и зенитных самоходных установок «Шилка-М4», переносных ЗРК «Игла-С» российского производства.

Имитацию танкового подразделения выполняют военнослужащие египетских сухопутных войск на боевых машинах пехоты БМП-2 российского производства.

Для приближения обстановки максимально к боевой задействованы египетские подразделения радиационной, химической и биологической защиты, которые обозначат условно зараженный участок местности, а также выполняют маскировку передислокации войск, позиционных и стартовых позиции ЗРК.

Совместные учения войск ПВО России и Египта «Стрела Дружбы-2019» проводятся впервые и проходит на территории  учебного-тактического центра ПВО Арабской Республики Египет с 26 октября по 7 ноября на севере Африканского континента.

В учениях от Министерства обороны Российской Федерации принимают участие более 100 военнослужащих Южного военного округа, в том числе и военнослужащие с территории оккупированного Россией Крыма.



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