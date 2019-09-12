Експерт радить більше інформувати світ про порушення прав в окупованому Криму

14:45 05.11.2019   Крым

В Україні багато говорять, але мало роблять для протидії порушенням Росією прав людини в окупованому Криму. 

Потрібно частіше звертатися в міжнародні інституції з інформацією про конкретні факти порушення прав в Криму, про це в понеділок, 4 листопада, на пресконференції в Києві сказав експерт Регіонального центру прав людини Сергій Заєць, повідомляє Укрінформ.

"У нас дуже багато говориться про порушення свободи слова з боку Російської Федерації в зв'язку з окупацією українського півострова, але на ділі це залишається лише балачками. Поговорили, поспівчували один одному і на цьому все залишилося", - вважає Заєць.

За його словами, для того, щоб змусити працювати міжнародні інституції, такі як Європейський суд з прав людини, Комітет ООН з прав людини, необхідно наводити конкретні факти про порушення свобод в Криму.

"Міжнародні інституції працюють переважно з встановленими і доведеними фактами. Для того, щоб всі порушення, які відбуваються на окупованій території, дійсно могли бути визнані такими, про це необхідно інформувати", - зазначив експерт.

При цьому, повідомив він, сюжету на телеканалі або публікації в ЗМІ - недостатньо, потрібна "ситуація, в якій проти Російської Федерації висувається офіційне звинувачення в порушенні зобов'язань, які Росія взяла на себе за міжнародними договорами, таким, як Європейська конвенція про захист прав людини і Міжнародний пакт про громадянські і політичні права.

Як зазначив правозахисник, першим порушенням Росії в період анексії півострова була вимога про перереєстрацію всіх засобів масової інформації та перерозподіл всіх ефірних частот, зареєстрованих в українському Криму.

"Це було вже серйозне втручання, яке призвело до припинення діяльності багатьох ЗМІ... Але, на жаль, наскільки мені відомо, жоден телеканал не звернувся в Європейський суд у зв'язку з цим", - резюмував Заєць.



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