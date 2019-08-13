МВС: У 2020 році Україна отримає 10 французьких гелікоптерів

14:30 05.11.2019   Украина

У 2020 році Україна отримає 10 французьки гелікоптерів.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, пише Радіо Свобода.

«В Оксфорді з віцепрезидентом Airbus Helicopters Олів’є Мішелоном обговорили поставку гвинтокрилів для Авіації МВС на 2020 рік і запуск нового сервісного центру. Нацполіція, Держприкордонслужба, ДСНС і Нацгвардія отримають ще 10 вертольотів Н225, Н145, Н125», – сказав Аваков.

За його словами, у планах – відкриття представництва Airbus в Україні.

У травні 2018 року МВС уклало угоду з Францією на купівлю 55 гелікоптерів, загальна вартість яких становить близько 551 мільйона євро.

У міністерстві зазначали, що основними завданнями вертолітних підрозділів МВС буде аеромедична евакуація, рятувальні операції, підтримання громадського порядку, антитерористичні та спеціальні операції, охорона державного кордону й підтримання безпеки на дорогах.

Міністр Арсен Аваков обіцяв, що в Україні запрацюють 15 вертолітних баз та центр обслуговування Airbus Helicopters.



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