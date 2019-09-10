В Росии решили строить подлодки "Варшавянка" за два года

14:00 05.11.2019   Россия

ВМФ России рассчитывает на дальнейшее увеличение скорости постройки на "Адмиралтейских верфях" ДЭПЛ проекта 636.3, шифр "Варшавянка".

Об этом заявил главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Николай Евменов. Такое пожелание главком высказал на церемонии закладки третьей и четвертой подводных лодок "тихоокеанской" серии, сообщает Mil.Press FlotProm.

По словам Николая Евменова, "Адмиралтейские верфи" вышли на хорошую скорость постройки "Варшавянок", срок строительства одной ДЭПЛ проекта 636.3 сейчас составляет около трех лет. 

"Хотелось бы (выйти на срок постройки одной лодки - ред.) в два года", - сказал адмирал. 

Пожелания об ускорении постройки кораблей для ВМФ России представители флота высказывали и в адрес другого предприятия Объединенной судостроительной корпорации - Средне-Невского судостроительного завода. 

СНСЗ может одновременно строить пять кораблей противоминной обороны проекта 12700, шифр "Александрит". Как заявил в сентябре 2019 года глава предприятия Владимир Середохо, завод готов выйти на выпуск трех таких тральщиков ежегодно. 

В августе 2018 года гендиректор "Северной верфи" Игорь Пономарев сказал в эксклюзивном интервью Mil.Press FlotProm, что завод может строить одновременно восемь фрегатов проекта 22350. 

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