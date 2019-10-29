ЮВО: Дислоцированные в Крыму вертолеты перевели на зимний режим эксплуатации
|13:45 05.11.2019
|Крым
Военнослужащие инженерно-авиационных служб подразделений армейской авиации Южного военного округа, дислоцированных на аэродромах оккупированного Крыма, завершили перевод вертолетной техники на зимний режим эксплуатации.
Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота оккупантов, пишет Крыминформ.
«На всех вертолетах был проведен комплекс работ, включающий более 100 различных технических операций по проверке работоспособности и регулировке систем, агрегатов, узлов и оборудования, а также замене масел и специальных жидкостей», – говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что подготовка авиационной техники к зимнему режиму эксплуатации проводится в целях определения технического состояния техники. Также авиационную технику готовят к безотказной работе в различных условиях эксплуатации.
К выполнению мероприятий сезонного обслуживания вертолетной техники, было привлечено более 200 военнослужащих инженерно-технической службы полка и около 50 единиц техники, среди которых транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ, ударные Ми-28, Ми-35 и Ка-52.
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