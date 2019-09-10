Турция провела успешное испытание противокорабельной ракеты Atmaca
|17:45 05.11.2019
|Турция
Вооруженные силы Турции провели успешное испытания крылатой ракеты морского базирования.
Об этом 4 ноября сообщило издание Anadolu Ajansi, передает ИА REGNUM.
Ракета Atmaca должна поступить на вооружение во второй половине 2020 года, она заменит собой аналогичное изделие американского производства.
Как отмечают эксперты, Atmaca является эффективным средством против кораблей противника, она может быть размещена на патрульных катерах, фрегатах, корветах. Дальность действия ракеты превышает 200 км.
Ще на цю тему:
17:45 01.11.2019
Контракт по поставку Турции компонентов С-400 выполнен досрочно
Контракт по поставку Турции компонентов С-400 выполнен досрочно
18:20 16.10.2019
Завершены испытания турецкого ракетного комплекса
Завершены испытания турецкого ракетного комплекса
08:45 11.10.2019
Норвегія призупиняє експорт нової зброї до Туреччини
Норвегія призупиняє експорт нової зброї до Туреччини
10:50 23.09.2019
Американський сенатор сподівається на повернення Туреччини в американську програму F-35
Американський сенатор сподівається на повернення Туреччини в американську програму F-35
08:15 16.09.2019
Туреччина отримала другу батарею російських комплексів С-400
Туреччина отримала другу батарею російських комплексів С-400
10:30 12.09.2019
Осенью Турция проведет первые морские испытания собственной противокорабельной ракеты
Осенью Турция проведет первые морские испытания собственной противокорабельной ракеты
16:30 10.09.2019
Турция представит новинки оборонпрома на выставке в Лондоне
Турция представит новинки оборонпрома на выставке в Лондоне
14:00 10.09.2019
В Турцию прибыла новая партия компонентов российской системы С-400
В Турцию прибыла новая партия компонентов российской системы С-400
16:00 06.09.2019
В Турции успешно испытали отечественную крылатую ракету
В Турции успешно испытали отечественную крылатую ракету
16:40 04.09.2019
Анкара: ЗРС С-400 будут готовы к работе до конца 2019 года
Анкара: ЗРС С-400 будут готовы к работе до конца 2019 года