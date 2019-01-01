Представители Министерства России по делам Северного Кавказа, которые прибудут в Сухум с трехдневной поездкой 6 ноября, обсудят с правительством непризнанной Абхазии реализацию завершающейся в конце года инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики, а также параметры новой программы на следующие три года.

Об этом сообщил в понедельник, 4 ноября, премьер-министр непризнанной Абхазии Валерий Бганба на брифинге, пишет finanz.ru.

«Делегация Минкавказа России приезжает в Абхазию с рабочим визитом 6 ноября для некоторых согласований. В принципе инвестпрограмма 2020-2022 годов сверстана, есть видение того, как заканчивать текущую программу 2017-2019 годов. За три дня нахождения представителей Минкавказа в Абхазии мы определимся, чтобы не было спорных моментов к предстоящему в этом месяце заседанию российско-абхазской межправительственной комиссии», - сказал Бганба, отвечая на вопрос российского издания.

На этом заседании межправкомиссии новая инвестпрограмма должна быть утверждена.

По текущей инвестпрограмме (5,8 млрд рублей) в республике до конца года должна завершиться реконструкция районной больницы в городе Ткуарчал, парка Ольденбургского в Гагре, строительство детских садов в Новом Афоне и Очамчыре, средней школы в Гагре, ремонт и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения и канализации районов.

Инвестиционная программа на 2020-2022 годы в размере 4 млрд рублей предусматривает строительство дорог, нового здания детской больницы, решение проблем энергетики. Средства предусмотрены в проекте бюджета РФ на 2020-2022 годы. За десять лет объем российской финансовой помощи составил 40 млрд рублей, сообщает finanz.ru.