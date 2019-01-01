Ереван ожидает поставок российских Су-30СМ в конце 2019 - начале 2020 года
|12:45 05.11.2019
|Армения
Армения ожидает получить многоцелевые истребители Су-30СМ по контракту с российской стороной в декабре 2019 года или январе 2020-го.
Об этом заявил министр обороны республики Армения Давид Тоноян, пишет Интерфакс.
"Ожидаем получить в декабре или январе-феврале", - сказал Тоноян журналистам в понедельник, 4 ноября.
Ранее сообщалось, что Армения купила у России четыре многоцелевых истребителя Су-30СМ и планирует покупку новых самолетов.
Тоноян также отметил, что ВС Армении приобретают, в основном, новое и модернизированное вооружение.
"Приобретается и по контрактам, и по кредитным программам. Из разных стран, имейте в виду минимум четыре страны", - сказал глава Минобороны.
Он также сообщил, что российская 102-ая военная база модернизируется и по линии материально-технического обеспечения, и вооружений.
"Увеличение количества военнослужащих и территории не планируется", - отметил Тоноян.
Сверхманевренный многоцелевой истребитель Су-30СМ (серийный модернизированный) - один из самых современных боевых самолётов Вооруженных сил России. Двухместный Су-30СМ создан по техническому заданию Воздушно-космических сил РФ на базе самолётов Су-30МК, серийно выпускаемых корпорацией "Иркут" для иностранных заказчиков. Самолёт модернизирован в части систем радиолокации, радиосвязи, государственного опознавания, состава вооружения, катапультного кресла и ряда обеспечивающих систем. Разработчик самолета - "ОКБ Сухого".
Сообщается, что Москва предоставляла Еревану государственный кредит на покупку российского вооружения и техники.
Армения стала первым иностранным покупателем экспортного варианта российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".
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