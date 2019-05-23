Баку и Анкара обсудят вопросы развития военного сотрудничества
|12:30 05.11.2019
|Азербайджан
Двенадцатое заседание азербайджано-турецкого военного диалога на высшем уровне пройдет в Баку 5-7 ноября.
Об этом сообщает Интерфакс со ссыдкой на Минобороны Азербайджана.
"В ходе заседания в составе рабочих групп делегации рассмотрят текущее состояние двусторонних военных связей и обсудят основные направления деятельности по выполнению предстоящих задач", - отмечает военное ведомство.
Сопредседателем заседания с азербайджанской стороны является заместитель министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев, с турецкой стороны - второй начальник Генштаба корпусной генерал Метин Гюрак.
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