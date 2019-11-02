В оккупированном Севастополе журналистов Виктора Ядуху и Надежду Исаеву задержали у храма во имя святых преподобномучеников Александра Пересвета и Андрея Осляби за фотографирование свалки строительных материалов.

Свалка расположена на территории воинской части, пишет Новая газета.

«На территорию части мы не заходили. Стояли у храма, с которого прекрасно видна свалка. Но как только Надежда достала фотоаппарат, из храма выбежали двое человек в рясах, под которыми был виден камуфляж. Они сказали, что фотографировать в этом месте запрещено. Вызвали военное начальство. В итоге нас сейчас окружили восемь вооруженных человек. Говорят, что вынуждены нас задержать. Ждем приезда то ли полиции, то ли ФСБ», — рассказал Ядуха.

Вечером журналистов отпустили с территории храма. По словам Исаевой, прибывшие на место полицейские взяли с них объяснения и не стали составлять никаких протоколов.

Помощник командира севастопольской 31-й дивизии ПВО по работе с верующими военнослужащими священник Александр Рева заявил «Новой газете», что храм является дивизионным, и поэтому фотографировать возле него запрещено. По словам задержанных журналистов, о воинской принадлежности храма ничего не говорит.

Пресс-секретарь УМВД по оккупированному Севастополю Ольга Ермоленко, сообщила изданию, что она не в курсе ситуации с задержанием журналистов, и будет выяснять, в чем дело. Дозвониться до представителя севастопольского управления ФСБ и до пресс-службы командования Южного военного округа не удалось.

Проблема свалок строительного мусора остро стоит в оккупированном Севастополе, так как официальной свалки в городе не существует. По словам задержанных журналистов, у них имеется информация, что военное командование незаконно складирует строительный мусор на территории двенадцати воинских частей.