У Раді Федерації вимагають від України "зізнатися у провокації" Керченського інциденту – нібито тільки після цього можна буде віддати Києву кораблі.

У Росії згодні вести розмову щодо повернення українських кораблів, захоплених у Керченській протоці, якщо Україна визнає свою "провокацію" у Керченському інциденті, заявив член Ради Федерації РФ Сергій Цеков, повідомляє ZN,UA з посиланням на ТАСС.

Коментуючи ноту Міністерства закордонних справ України щодо вимог повернути кораблі, Цеков заявив, що кораблі можуть бути корисними у якомусь "розслідування", яке намагається влаштувати Москва з приводу Керченського інциденту.

Крім того, росіянин заявив, що віддавати кораблі можна тільки у тому випадку, якщо Україна "визнає провокацію" зі свого боку.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські спецпризначенці атакували та захопили два катери та рейдовий буксир ВМС України, які прямували з Одеси до Маріуполя. Внаслідок атаки поранення отримали троє моряків, у полон потрапили 24 українських військовослужбовця.

Атака в районі Керченської протоки стала першою відкритою агресією РФ проти України з 2014 року. Росія відмовилася визнати захоплених моряків військовополоненими, слідчі ФСБ фабрикували проти них справу за "порушення кордону". 25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення, яким зобов'язав РФ негайно звільнити моряків і повернути кораблі ВМСУ.

У червні Росія відзвітувала трибуналу про виконання вимоги, однак українців утримували у СІЗО "Лефортове" (Москва) до 7 вересня. Саме тоді відбувся обмін утримуваними особами між Україною та РФ, у результаті якого 24 моряки і повернулися додому.