Вони захоплювали Крим: розкритий список 1097 військових злочинців ЗС РФ / Відео
|11:45 05.11.2019
|Крым
У межах спільного спецпроекту 24 каналу та міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm вийшов новий випуск сюжету про резонансні дослідження волонтерів щодо російської операції захоплення українського Криму.
В новому випуску Михайло Макарук розповів деякі цікаві деталі одного з наймасштабніших досліджень InformNapalm #СПИСОК1097.
Це дослідження волонтери готували більше 4 місяців та переклали його на 9 мов. Воно базується на основі списків, добутих активістами Українського Кіберальянсу, вилучених з пошти Олександра Попова, начальника продовольчої служби тилу військової частини №27777 Південного військового округу РФ.
Маючи лише список з прізвищами російських військовиків, яких відряджали на виконання бойового завдання в березні 2014 року, волонтери InformNapalm дослідили їхні соціальні сторінки та довели причетність до операції захоплення Криму. Це саме ті “зелені чоловічки”, які, ховаючись під масками у формі без розпізнавальних знаків, захоплювали українські військові частини та виконували інші злочинні накази вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації.
На цей час волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm працюють над систематизацією доказів причетності до захоплення і окупації Криму військовослужбовців з 32 військових частин ЗС РФ. Повний список цих частин з посиланнями на дослідження буде представлений у наступних публікаціях InformNapalm. Слідкуйте за оновленнями на сайті.
Ще на цю тему:
Пристайко: РФ маскирует последствия обстрела украинских кораблей в Керченском проливе
ФСБ вербує українців, які їздять в окупований Крим – контррозвідка
На международных площадках все должно быть четко: Россия - агрессор, Украина - жертва агрессии, - глава МИД Эстонии
Адвокат Дудки і Бессарабова досі не знає, куди їх етапували з Москви
"Крим може існувати в складі України тільки як кримськотатарська автономія" - Тополя
Західний експерт: через ситуацію у Криму ми довго житимемо у складних відносинах з Росією
Донька Приходька вважає, що вибухівку її батьку підкинули / Відео
Росгвардейцы провели учения в Керченском проливе
СБУ доручили встановити осіб, які поїхали до Чехії представляти Крим