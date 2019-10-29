У межах спільного спецпроекту 24 каналу та міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm вийшов новий випуск сюжету про резонансні дослідження волонтерів щодо російської операції захоплення українського Криму.

В новому випуску Михайло Макарук розповів деякі цікаві деталі одного з наймасштабніших досліджень InformNapalm #СПИСОК1097.

Це дослідження волонтери готували більше 4 місяців та переклали його на 9 мов. Воно базується на основі списків, добутих активістами Українського Кіберальянсу, вилучених з пошти Олександра Попова, начальника продовольчої служби тилу військової частини №27777 Південного військового округу РФ.

Маючи лише список з прізвищами російських військовиків, яких відряджали на виконання бойового завдання в березні 2014 року, волонтери InformNapalm дослідили їхні соціальні сторінки та довели причетність до операції захоплення Криму. Це саме ті “зелені чоловічки”, які, ховаючись під масками у формі без розпізнавальних знаків, захоплювали українські військові частини та виконували інші злочинні накази вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації.

На цей час волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm працюють над систематизацією доказів причетності до захоплення і окупації Криму військовослужбовців з 32 військових частин ЗС РФ. Повний список цих частин з посиланнями на дослідження буде представлений у наступних публікаціях InformNapalm. Слідкуйте за оновленнями на сайті.

