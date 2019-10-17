ДП «Морський торговельний порт (МТП) «Южний» у жовтні 2019 року збільшило вантажообіг порівняно з відповідним місяцем минулого року на 19,8%, або на 221,6 тис тонн — до 1,343 млн тонн.

Про це повідомила прес-служба держстивідора, пишуть Порти Украъни.

Згідно з повідомленням, плановий показник вантажоперевалки перевищено на 34%, або на 343 тис тонн.

Збільшення перевалки забезпечили експортні вантажі руди і продуктів переробки зерна, імпортні вантажі енергетичного вугілля. Переробка експортних вантажів склала 813 тис. тонн, транзитних — 349 тис тонн, імпортних — 182 тис тонн. Держстивідор прийняв і відправив 18 суден, обробив 18,849 тисяч піввагонів.

Згідно з повідомленням, частка залізорудного концентрату склала 57% вантажообігу. Опрацьовано 120 тис тонн імпортного коксівного вугілля, 46 тис. тонн енергетичного вугілля, 41,5 тис тонн зерна і продуктів переробки зерна.

Держстивідор у січні-жовтні обробив 12,4 млн тонн вантажів, з яких 7,96 млн тонн (64,4%) склали експортні вантажі (руда, чавун, зерно і продукти переробки зерна). Перевалка імпортного коксівного вугілля склала 1,319 млн тонн (68,2% всього обсягу переробки імпортних вантажів).

Держстивідор станом на 15 жовтня обробив 11,68 млн тонн вантажів, досягнувши річного планового показника.

ДП «МТП «Южний» оперує причалами №5-9 і №38 морського порту «Южний». У компанії працюють 2,7 тисячі співробітників.

Держстивідор у 2018 році збільшив вантажообіг порівняно з 2017 роком на 6,3% — до 12,3 млн тонн. Опрацьовано 212 суден, чверть з яких склав великотоннажний флот дедвейтом понад 175 тис тонн.