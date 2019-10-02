Миколаївське проектно-конструкторське бюро «Сі-Джоб Миколаїв» розробило проект риболовного траулера, які будуватимуться на голландській верфі Machinefabriek Padmos Stellendam B.V. для риболовецької компанії La Scopale SAS Boulogne-sur-Mer.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на facebook-сторінку Миколаїв — місто корабелів.

Головним судном серії є «Rose de Cascia» – траулер, який може працювати неводами, пелагічними й демерсальними тралами в залежності від сезону, орієнтуючись на тунця, тріску, кефаль, кальмарів, скумбрію тощо. Траулери добуватимуть рибу та морепродукти у районі Ла-Маншу та Північного моря.

Завдяки критій палубі та ергономічним житловим приміщенням, траулер може працювати у суворих умовах північних морів. Судно має майже вертикальний форштевень, повний корпус та напівзанурений широкий плаский транець. Траулер має сталевий корпус, а усі чутливі до корозії частини виготовлені з нержавійки. Внутрішні двері виготовлені с композиту та алюмінію.

Корпуси траулерів виготовляються у Франції, а добудування й обладнання відбувається на верфі Padmos Shipyard у Голландії.

Фото з сайту НПП.