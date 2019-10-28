Для участия во втором литературном конкурсе «Крымский инжир» подали заявки 125 авторов, среди которых и произведения двух крымских политзаключенных.

Об этом сообщает QHA media.

Один из авторов — Осман Арифмеметов — гражданский журналист, активист «Крымской солидарности».

В марте 2019 он был арестован после обысков в своем доме. Ему грозит до 20 лет лишения свободы за якобы «организацию деятельности террористической организации». Осман послал прозаическое произведение на украинском языке.

Также свое литературное произведение для участия в конкурсе прислал координатор общественного объединения «Крымская солидарность», гражданский журналист Сервер Мустафаев.

В мае 2018 года, российские силовики пришли с обысками в его дом. Мустафаев обвиняется по сфабрикованному делу за «участие в деятельности террористической организации и насильственном захвате власти». Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Сервер прислал свое стихотворение на крымскотатарском языке.

Организаторы конкурса отмечают, что в этом году литературный конкурс собрал произведения из 20 регионов Украины, а также из Турции, Болгарии, Польши и Иордании. Среди общего количества – 304 произведения, часть из них поступила из оккупированного Крыма.

Объявление шорт-листа конкурса «Крымский инжир» состоится до 1 декабря 2019 года.

Первый литературный конкурс «Крымский инжир» стартовал летом 2018 года. На конкурс пришло 244 работы от 135 авторов из всей Украины в шести номинациях: «поэзия», «проза на крымскотатарском языке», «проза на украинском языке», «перевод» и «женский взгляд».