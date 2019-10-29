Военные России и Египта продолжают совместные учения

10:30 05.11.2019   Россия

Совместные боевые расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук-М2Э» и «Тор-М2Э» заступили на боевое дежурство в позиционных районах под Каиром в рамках учения «Стрела Дружбы-2019».

Совместные дивизионы зенитных ракетных комплексов совершили марши в указанные районы для прикрытия важных объектов в секторе ответственности, в свою очередь египетские подразделения радиационной, химической и биологической защиты обеспечили маскировку техники на марше с помощью аэрозольной завесы, сообщает пресс-служба Минобороны России.

На позициях дивизионы выполнили развёртывание командных пунктов, радиолокационных станций для обнаружения воздушных целей, а также задачи инженерного оборудования и организовали устойчивую защищённую связь.

На заключительном этапе учения будет проведена боевая стрельба из всех, задействованных зенитных ракетных комплексов по целям, имитирующим воздушные цели на различных скоростях и высотах.

К учению привлечены совместные дивизионы зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М2Э», «Тор-М2Э» и зенитных самоходных установок «Шилка-М4», переносных ЗРК «Игла-С» российского производства. Совместное учение войск ПВО России и Египта «Стрела Дружбы-2019» проводится впервые и проходит на территории учебного-тактического центра ПВО Арабской Республики Египет с 26 октября по 7 ноября на севере Африканского континента.

Как сообщает пресс-служба, египетские подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) замаскировали батареи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М2Э» и «Тор-М2Э» с совместными расчётами из Египта и России  в рамках учения войск ПВО «Стрела Дружбы-2019» в условиях африканской пустыне на международном учении «Стрела Дружбы-2019» под Кайром.

Военнослужащие РХБЗ выполнили задачи инженерного оборудования вокруг каждого комплекса и провели постановку дымовой завесы с помощью специального устройства. Затем дивизионы совершили марш в позиционный район с последующей отработкой задач по прикрытию воздушных рубежей и возвращением в район пополнения боекомплекта.

Погрузку зенитных управляемых ракет отработали совместные расчеты комплексов. На учениях задействованы самолёты и вертолёты, а также боевые машины пехоты БМП-2, ЗРК «Бук-М2Э», «Тор-М2Э» и зенитные самоходные установки «Шилка-М4», переносные ЗРК «Игла-С» российского производства.

Совместное учение организовано в соответствии с планом международной деятельности Минобороны России на 2019 год. 

В учениях от Министерства обороны Российской Федерации принимают участие более 100 военнослужащих Южного военного округа, в том числе и из оккупированного Россией Крыма.



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