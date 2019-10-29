Оккупанты на учениях в Крыму отработают развертывание С-400
|10:00 05.11.2019
|Крым
Тренировка боевых расчетов систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 пройдет 7 ноября в районе оккупированного Севастополя.
"В рамках учения по противовоздушной обороне с боевыми расчетами дивизиона С-400 соединения ПВО ЮВО будут проведены тренировки по отражению авиационного удара условного противника", - , сообщили в Минобороны России, передает Интерфакс.
По данным Минобороны РФ, зенитчики совершат марш в позиционный район, развернут зенитные ракетные системы в боевой порядок, выполнят практические задачи по отражению авиационного удара условного противника с проведением электронных пусков по воздушным целям.
Российские военные за несколько лет значительно усилили группировку в Крыму, в том числе, за счет систем ПВО дальнего действия С-400 (концерн ВКО "Алмаз-Антей").
В ноябре 2018 года в Джанкое на севере Крыма на боевое дежурство заступил четвертый дивизион системы ПВО С-400 "Триумф". Джанкой находится примерно в 30 км от границы с Украиной. Ранее российские военные поставили на боевое дежурство в Крыму три дивизиона С-400: в январе 2017 года в Феодосии, в январе 2018 года в Севастополе и в сентябре 2018 года в Евпатории.
В Минобороны РФ заявили, что в оккупированном Крыму создана группировка, которая "способна обеспечить защиту от всех угроз".
Оккупанты создалм в Крыму армейский корпус, в его составе соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения ПВО, инженерного и тылового обеспечения, РХБ-защиты, связи и другие. У российских военных в Крыму есть береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".
Черноморский флот страны-агрессора за последние годы получил несколько новых кораблей, шесть дизель-электрических подлодок, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр".
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