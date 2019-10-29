На кораблях Черноморского флота прошли учения по борьбе за живучесть
|09:45 05.11.2019
|Крым
На кораблях Черноморского флота страны-агрессора в пунктах базирования проведены учения по борьбе за живучесть корабля.
Учения были направлены на развитие умений экипажей поддерживать боеспособность корабля в различных боевых и аварийных ситуациях, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В ходе учений военнослужащие отработали алгоритм действий по локализации и тушению пожара в корабельных помещениях, а также по ликвидации пробоин в корпусе корабля и устранению поступления забортной воды.
Все элементы учения прошли со сдачей временных нормативов. В частности, при тушении пожара моряки тренировались на время экипироваться в костюмы пожарного, герметизировать горящий отсек и останавливать распространение огня до полной ликвидации очагов возгорания.
Данное учение является обязательным элементом еженедельного цикла подготовки экипажей кораблей, проводится планово и внезапно в различное время суток непосредственно на кораблях, а также на специальных учебно-тренировочных комплексах, которые позволяют отрабатывать действия по борьбе за живучесть в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке, с фактическим поступлением забортной воды и реальным тушением возгораний.
Ще на цю тему:
Оккупанты на учениях в Крыму отработают развертывание С-400
У Росії озвучили умову повернення Україні захоплених у Керченській протоці кораблів
Росія готується до бойових тренувань протиповітряної оборони в окупованому Севастополі
МЗС України направило Росії ноту з вимогою віддати захоплені в районі Керченської протоки кораблі ВМС ЗСУ - Пристайко
Подводная лодка «Колпино» и тральщик «Железняков» ЧФ отработали преодоление минного поля
Фрегат оккупационного флота провел в море учебный бой
Бензовоз оккупантов протаранил грузовик на трассе «Таврида» / Фото
ЮВО: Трубопроводный батальон обеспечит водой соединения армейского корпуса ЧФ в Крыму
Оккупанты к концу года развернут в Крыму новую авиадивизию