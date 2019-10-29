На кораблях Черноморского флота прошли учения по борьбе за живучесть

09:45 05.11.2019   Крым

На кораблях Черноморского флота страны-агрессора в пунктах базирования проведены учения по борьбе за живучесть корабля.

Учения  были направлены на развитие умений экипажей поддерживать боеспособность корабля в различных боевых и аварийных ситуациях, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ходе учений военнослужащие отработали алгоритм действий по локализации и тушению пожара в корабельных помещениях, а также по ликвидации пробоин в корпусе корабля и устранению поступления забортной воды.

Все элементы учения прошли со сдачей временных нормативов. В частности, при тушении пожара моряки тренировались на время экипироваться в костюмы пожарного, герметизировать горящий отсек и останавливать распространение огня до полной ликвидации очагов возгорания.

Данное учение является обязательным элементом еженедельного цикла подготовки экипажей кораблей, проводится планово и внезапно в различное время суток непосредственно на кораблях, а также на специальных учебно-тренировочных комплексах, которые позволяют отрабатывать действия по борьбе за живучесть в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке, с фактическим поступлением забортной воды и реальным тушением возгораний.



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