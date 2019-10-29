В Артек прибыла гафельная шхуна, являющееся копией ботика Петра Великого / Фото
|11:15 05.11.2019
|Крым
Двухмачтовая гафельная шхуна была специально построена в Петрозаводске для реализации совместных морских программ детского центра «Артек» и «Молодёжной морской лиги» и прошла ходовые испытания на Онежском озере.
В Черное море шхуна прибыла внутренним водным путем, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В Артеке шхуну и МТЩ «Турбинист» встретили участники клубов исторической реконструкции в костюмах Петра Первого, Павла Нахимова и советских морских офицеров.
В ходе церемонии встречи, специально доставленная из оккупированного Севастополя в «Артек» историческая пушка ХIX века, произвела три холостых залпа, после чего торжества продолжились выступлениями артистов ансамбля пески и пляски и музыкантов военного оркестра ЧФ.
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