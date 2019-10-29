Двухмачтовая гафельная шхуна была специально построена в Петрозаводске для реализации совместных морских программ детского центра «Артек» и «Молодёжной морской лиги» и прошла ходовые испытания на Онежском озере.

В Черное море шхуна прибыла внутренним водным путем, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В Артеке шхуну и МТЩ «Турбинист» встретили участники клубов исторической реконструкции в костюмах Петра Первого, Павла Нахимова и советских морских офицеров.

В ходе церемонии встречи, специально доставленная из оккупированного Севастополя в «Артек» историческая пушка ХIX века, произвела три холостых залпа, после чего торжества продолжились выступлениями артистов ансамбля пески и пляски и музыкантов военного оркестра ЧФ.