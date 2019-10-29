Совместные учения ВМФ и ВКС России прошли в Средиземном море
|09:15 05.11.2019
|Россия
Российские военные провели в Средиземном море маневры с участием боевых кораблей, авиации и берегового ракетного комплекса "Бастион".
"В состав (принимавшей участие в учениях разнородной группировки) входили корабли Черноморского флота, Балтийского флота, также суда обеспечения, береговой ракетный комплекс "Бастион", авиация ВКС, а также тральные силы, боевые катера Черноморского флота", - цитирует командира оперативного командования в дальней оперативной зоне капитана первого ранга Сергея Тронеа Интерфакс.
"В настоящий момент закончена активная фаза учений... Отработана организация применения ракетного оружия, артиллерийского оружия. Отработаны элементы защиты и охраны судоходства в назначенной зоне ответственности оперативного соединения военно-морского флота. В ходе учений достигнуты положительные результаты", - отметил Тронев.
"Силы выполняют задачи по обеспечению безопасности судоходства, противолодочной, противодиверсионной, противовоздушной обороны, слежение, в том числе и оружием, за корабельными группировками и отдельными кораблями военно-морских сил иностранных государств, находящихся в восточной части Средиземного моря", - подчеркнул он.
Он также добавил, что для поддержания установленного уровня боевой готовности постоянно выполняются мероприятия боевой подготовки.
"Проводятся учения, стрельбы, как одиночно, так и совместно с привлечением авиации, береговой составляющей, ну и, естественно, с кораблями и судами военно-морского флота", - подчеркнул Тронев.
Комплексы "Бастион" есть у российских военных в Сирии. В частности, такой комплекс обеспечивает оборону базы ВМФ РФ в Тартусе, пишет издание.
15 ноября 2016 года такой комплекс, развернутый в Сирии, впервые применялся российскими военными для поражения наземных целей. При этом было объявлено, что дальность стрельбы этого комплекса по наземным целям составляет 450 км.
Ще на цю тему:
Военные России и Египта продолжают совместные учения
ЮВО: Специалисты РЭБ российской военной базы в Абхазии "нарушили" управление войсками условного противника
Сводные подразделения России и Египта "уничтожили" вертолеты условного противника на учениях под Каиром
ЮВО: Российско-египетские зенитные расчеты учились заряжать комплексы «Бук-М2Э» и «Тор-М2Э»
ЮВО: Расчеты комплексов С-400 учились отражать атаки стратегических бомбардировщиков противника
ЮВО: Летчики оперативно-тактической авиации провели воздушные бои в стратосфере над Арменией
ЮВО: В 2019 учебном году интенсивность боевой подготовки танкистов выросла на треть по сравнению с прошлым годом
Росія провела чергові ракетні випробування / Відео
ЮВО: Ударные вертолеты отработали огневую поддержку штурмовых отрядов спецназа в ночных условиях