В Украине разработали уникальную сверхзвуковую противокорабельную ракету / Видео

08:15 05.11.2019   Украина

В Днепре в конструкторском бюро “Пивденне” разработали противокорабельную сверхзвуковую ракету нового поколения, которая называется “Молния” (“Блискавка”). 

Информацию о разработке обнародовало местное издание “Днепровская Панорама”, пишет ghall.com

Отмечается, что макет ракеты уже был представлен в октябре в Киеве на выставке “Оружие и безопасность-2019”. 

Также в Youtube было опубликовано видео, в котором раскрываются отдельные детали новейшей разработки. Известно, что скорость сверхзвуковой ракеты достигает около 2000-2500 км в час. Планируется вооружить ракетами этого типа самолеты СУ-27 и СУ-24М, которые есть в украинской армии. 

Разработчики “Молнии” отмечают, что самолетам  требуется минимальное переоборудование для установки ракеты. Ее также можно оснащать осколочно-фугасными и фугасно-проникающими боевыми частицами. 

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что на данный момент в мире практически нет средств, которые могут отбить или перехватить украинскую ракету “Молния”. К примеру, израильский “Железный купол” способен перехватывать лишь дозвуковые ракеты.



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