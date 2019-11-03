В Украине разработали уникальную сверхзвуковую противокорабельную ракету / Видео
|08:15 05.11.2019
|Украина
В Днепре в конструкторском бюро “Пивденне” разработали противокорабельную сверхзвуковую ракету нового поколения, которая называется “Молния” (“Блискавка”).
Информацию о разработке обнародовало местное издание “Днепровская Панорама”, пишет ghall.com.
Отмечается, что макет ракеты уже был представлен в октябре в Киеве на выставке “Оружие и безопасность-2019”.
Также в Youtube было опубликовано видео, в котором раскрываются отдельные детали новейшей разработки. Известно, что скорость сверхзвуковой ракеты достигает около 2000-2500 км в час. Планируется вооружить ракетами этого типа самолеты СУ-27 и СУ-24М, которые есть в украинской армии.
Разработчики “Молнии” отмечают, что самолетам требуется минимальное переоборудование для установки ракеты. Ее также можно оснащать осколочно-фугасными и фугасно-проникающими боевыми частицами.
Военный эксперт Олег Жданов сказал, что на данный момент в мире практически нет средств, которые могут отбить или перехватить украинскую ракету “Молния”. К примеру, израильский “Железный купол” способен перехватывать лишь дозвуковые ракеты.
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