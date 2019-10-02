Президент России освободил Александра Еремеева от должности руководителя главного управления МЧС по оккупированному Крыму.

Указ об этом опубликован 4 ноября на официальном портале правовой информации, пишет Крыминформ.

«Освободить от занимаемой должности ... генерал-майора внутренней службы Еремеева Александра Николаевича, начальника главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Крым», - говорится в тексте указа.

В документе не говорится, кто будет исполнять обязанности руководителя крымского управления МЧС после освобождения Еремеева от должности. По данным с официального сайта ведомства, сейчас у начальника есть три заместителя и один временно исполняющий обязанности первого заместителя.

Еремеев был представлен коллективу в качестве нового руководителя главка МЧС по оккупированному Крыму в июне 2018 года. На этом посту он сменил Сергея Шахова, который занимал должность руководителя регионального управления МЧС с 2014 года. С должности Шахов был уволен указом президента 4 июня 2018 года, но остался руководителем министерства чрезвычайных ситуаций в составе оккупационного правительства Крыма.