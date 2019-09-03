Кредиторская задолженность организаций оккупированного Севастополя на конец августа 2019 года составила 21818,3 млн рублей.

При этом на предприятия промышленности приходится 60,1% общей суммы кредиторской задолженности, сообщают Новости Крыма со ссылкой на Крымстат.

Удельный вес просроченной кредиторской задолженности составил 7,8%. Темп роста общей суммы кредиторской задолженности к предыдущему месяцу составил 100,2%.

Дебиторская задолженность организаций г. Севастополя на конец августа 2019 года составила 13907,1 млн. рублей и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 0,9%. Из общей суммы дебиторской задолженности 7688,9 млн. рублей или 55,3% приходится на предприятия промышленности. Удельный вес просроченной дебиторской задолженности составил 13,1%. Доля организаций, имеющих просроченную дебиторскую задолженность, составила 37,2%.

Наибольшая доля, как кредиторской, так и дебиторской задолженности, приходится на задолженность за товары, работы и услуги - 41,5% и 39,6% соответственно.