ЮВО: Пожар в аэропорту Эребуни в Армении не затронул российскую военную базу

08:45 05.11.2019   Армения

Вспыхнувший в понедельник, 4 октября, в ереванском аэропорту Эребуни пожар ликвидирован.        

Об этом сообщила пресс-служба МЧС Армении, пишет Интерфакс.

По  данным МЧС Армении, 4 ноября в 14:33 (13:33 МСК) поступил сигнал о возгорании крыши ангара в аэропорту Эребуни. На место выехали десять боевых расчетов пожарно-спасательной службы.
       
При этом пресс-службе Южного военного округа сообщили, что пожар в аэропорту "Эребуни" в Армении не затронул российскую военную базу.
       
"Пожар на территории аэропорта "Эребуни" Республики Армения произошел не в расположении российской авиабазы Южного военного округа. Российская авиабаза, дислоцирующаяся на аэродроме Эребуни в Республике Армения, выполняет задачи в штатном режиме", - говорится в сообщении Южного военного округа.



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