Пираты захватили четырех членов экипажа греческого танкера - ВМС Того
|08:30 05.11.2019
|Греция
Четыре члена экипажа греческого танкера Elka Aristotle были захвачены в заложники неустановленными вооруженными лицами у берегов Того.
"В понедельник, 4 ноября 2019 года, около 03:00, танкер Elka Aristotle ... был атакован вооруженными лицами примерно в 18 километрах от порта Ломе", - говорится в распространенном ВМС Того заявлении, пишет Интерфакс.
Среди захваченных два филиппинца, один грек и один грузин.
Танкер сопровождала охрана, которая вступила в противоборство с пиратами, в результате один из охранников получил огнестрельное ранение.
Ранее сообщалось о девяти похищенных в понедельник, 4 ноября, членах экипажа норвежского судна MV Bonita, все они являются гражданами Филиппин. Среди них - капитан судна.
Моряки были похищены в то время, когда MV Bonita находилось на якорной стоянке у берегов Бенина.
Судовладелец в распространенном заявлении отметил, что группа реагирования на чрезвычайные ситуации компании приступила к работе, поиск похищенных начат полицией Бенина.
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