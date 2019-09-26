Пираты захватили четырех членов экипажа греческого танкера - ВМС Того

08:30 05.11.2019   Греция

Четыре члена экипажа греческого танкера Elka Aristotle были захвачены в заложники неустановленными вооруженными лицами у берегов Того.

"В понедельник, 4 ноября 2019 года, около 03:00, танкер Elka Aristotle ... был атакован вооруженными лицами примерно в 18 километрах от порта Ломе", - говорится в распространенном ВМС Того заявлении, пишет Интерфакс.

 Среди захваченных два филиппинца, один грек и один грузин.
       
Танкер сопровождала охрана, которая вступила в противоборство с пиратами, в результате один из охранников получил огнестрельное ранение.
      
 Ранее сообщалось о девяти похищенных в понедельник, 4 ноября, членах экипажа норвежского судна MV Bonita, все они являются гражданами Филиппин. Среди них - капитан судна.
       
Моряки были похищены в то время, когда MV Bonita находилось на якорной стоянке у берегов Бенина.
       
Судовладелец в распространенном заявлении отметил, что группа реагирования на чрезвычайные ситуации компании приступила к работе, поиск похищенных начат полицией Бенина.



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