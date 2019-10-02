Минтранс определил оператора пассажирских поездов в оккупированный Крым

21:01 04.11.2019   Крым

Министерство транспорта РФ выбрало АО "Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ТК ГСЭ, Москва) оператором пассажирских поездов в оккупированный Крым.

"Перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым определена компания "Гранд Сервис Экспресс". С соответствующей инициативой выступила сама компания", - сообщила в пятницу пресс-служба ведомства, передает Интерфакс.

Как отмечается в пресс-релизе, "Гранд Сервис Экспресс" создана в 2002 году и специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на одном из самых популярных в России маршрутах Москва - Санкт-Петербург. "Она соответствует всем требованиям к компаниям подобного профиля", - говорится в сообщении.

Первые пассажиры в оккупированный Крым поедут по железной дороге из Москвы в Симферополь и из Петербурга в Севастополь в 2019 году, после ввода в эксплуатацию железнодорожной части моста через Керченский пролив.

По данным Минтранса, Росжелдор разработал маршруты и графики движения поездов, "которые станут частью единой транспортной системы железнодорожного сообщения страны".

Керченский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыто 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября. Пассажирские поезда, как ожидается, пойдут по ж/д части моста в декабре этого года, грузовые поезда запустят в июне 2020 года. Стоимость строительства моста (генподрядчиком является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга) составляет порядка 228 млрд рублей.

По информации системы "СПАРК-Интерфакс" на конец августа 2019 года (данные Росстата), совладельцами АО "Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" (Москва) выступали на паритетных началах "Сорена Инвестменс Лимитед" (Кипр) и "Пайпер Партисипейшн Корп." (Британские Виргинские острова). Выручка компании за 2018 год составила 877,72 млн рублей (рост почти на 11% к 2017 году), чистая прибыль - порядка 142,89 млн рублей (рост в 4,3 раза).

ТК ГСЭ, по данным на ноябрь, не раскрывает список своих акционеров.

Между тем, ранее со ссылкой на газету "Коммерсантъ" сообщалось, что в мае этого года была закрыта сделка по приобретению крупнейшим частным оператором пассажирских вагонов дальнего следования АО "Транскласссервис" (ТКС) компании "Гранд Сервис Экспресс", эксплуатирующей поезд повышенной комфортности "Гранд экспресс" на направлении Москва - Санкт-Петербург. Продавцом выступила кипрская Sorena Investments Limited, принадлежащая основателю ТК ГСЭ Михаилу Рабиновичу.



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