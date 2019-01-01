Міжнародний суд ООН оголосить рішення про юрисдикцію суду в справі "Україна проти Росії"
|20:45 04.11.2019
|Украина
8 листопада Міжнародний суд ООН оголосить своє рішення щодо заперечень Росії про застосування міжнародних конвенцій у справі "Україна проти Росії".
Відповідний анонс оприлюднено на сайті Міжнародного суду ООН, передає Інтерфакс-Україна.
"Застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (Україна проти Російської Федерації) - ухвалення рішення суду щодо попередніх заперечень, поданих Російською Федерацією в п'ятницю 8 листопада 2019 року о 3 годині дня", - зазначено в розкладі роботи суду.
Українську делегацію на слуханнях очолить агент України, заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.
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