8 листопада Міжнародний суд ООН оголосить своє рішення щодо заперечень Росії про застосування міжнародних конвенцій у справі "Україна проти Росії".

Відповідний анонс оприлюднено на сайті Міжнародного суду ООН, передає Інтерфакс-Україна.

"Застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (Україна проти Російської Федерації) - ухвалення рішення суду щодо попередніх заперечень, поданих Російською Федерацією в п'ятницю 8 листопада 2019 року о 3 годині дня", - зазначено в розкладі роботи суду.

Українську делегацію на слуханнях очолить агент України, заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.