Путін нагородив Орденом дружби болгарина, підозрюваного у шпигунстві на користь Росії

20:30 04.11.2019   Болгария

Президент Росії Володимир Путін нагородив Орденом дружби болгарина, підозрюваного в шпигунстві у своїй власній країні на користь Росії.

Церемонія відбулася в Москві 4 листопада, через кілька днів після того, як болгарський суд дозволив Ніколаю Малінову залишити країну на п’ять днів, передає  Радіо Свобода.

Малінов – колишній член парламенту від «Болгарської соціалістичної партії» та голова неурядової організації «Національний рух «Русофіли».

У вересні йому висунули звинувачення в шпигунстві на користь Росії й відмиванні грошей для російських організацій.



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