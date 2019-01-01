Путін нагородив Орденом дружби болгарина, підозрюваного у шпигунстві на користь Росії
|20:30 04.11.2019
|Болгария
Президент Росії Володимир Путін нагородив Орденом дружби болгарина, підозрюваного в шпигунстві у своїй власній країні на користь Росії.
Церемонія відбулася в Москві 4 листопада, через кілька днів після того, як болгарський суд дозволив Ніколаю Малінову залишити країну на п’ять днів, передає Радіо Свобода.
Малінов – колишній член парламенту від «Болгарської соціалістичної партії» та голова неурядової організації «Національний рух «Русофіли».
У вересні йому висунули звинувачення в шпигунстві на користь Росії й відмиванні грошей для російських організацій.
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