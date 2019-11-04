В Киеве рассказали, что будет с Одесским припортовым заводом и пообещали продать одесский яхт-клуб

20:15 04.11.2019   Украина

В Фонде госимущества не оставляют надежд продать Одесский припортовый завод. Кроме того, ФГИ намерен избавиться от ненужных, по его мнению, предприятий, принадлежащих министерствам и ведомствам.

Об этом рассказал глава Фонда Дмитрий Сенниченко в интервью изданию ЛІГА.net, передает корреспондент Украинской Службы Информации.

По словам руководителя ФГИ, компания "Pericles Global Advisory LLC" , которую летом выбрали советником по подготовке к приватизации ОПЗ, работает на заводе и собирает информацию о долгах и состоянии предприятия.

Мы сейчас активно занимаемся сбором этой информации и будем на протяжении месяца-двух иметь утвержденную по всей вертикали стратегию о том, как мы выводим проблемные предприятия на приватизацию, – рассказал Дмитрий Сенниченко.

Напомним, в 2016 году ФГИ два раза выставлял Одесский припортовый завод на продажу, но покупателей на предприятие не нашлось. Основной проблемой, связанной с приватизацией ОПЗ, являются долги завода перед "Group DF" Дмитрия Фирташа в 250 млн долл США.

Кроме того, Дмитрий Сенниченко сообщил, что к декабрю ожидает получить разрешение Кабмина на приватизацию около 500 предприятий.

Мы детализируем, что мы делаем за неделю, разрабатываем статус приватизации малых предприятий, выцарапываем вместе с Министерством экономики непрофильные предприятия из других министерств. Зачем министерствам и ведомствам содержать свои коневодства, свиноводства, яхт-клубы и т. д., – уточнил глава ФГИ.

Часть этих предприятий, по словам Сенниченко, приватизируют, часть – ликвидируют.

Отметим, что государственный яхт-клуб в Украине только один. Это госпредприятие "Черноморский яхт-клуб", расположенное в одесской "Отраде" и подведомственное Министерству инфраструктуры.

Напомним, ФГИ выставил одесский яхт-клуб на продажу еще в 2017 году. Это решение вызвало неоднозначную реакцию общественности: в клубе действуют секции парусного спорта для детей и взрослых, проводятся национальные чемпионаты и этапы кубка Украины. Сохранятся ли спортивные кружки после продажи – неизвестно.



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