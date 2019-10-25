За кілька тижнів Україна отримає канадську зброю — МЗС

20:01 04.11.2019   Украина

Київ та Оттава завершують підготовку документів для відправлення першої партії канадських снайперських гвинтівок до України.

Про це в інтерв’ю  Укрінформу розповів заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар після завершення візиту до Канади.

"Зараз на завершальному етапі перебуває оформлення документів на постачання снайперських гвинтівок. Затримка виникла не від канадської сторони, а від партнерів, які постачають складові частини. Ми сподіваємося, що вже найближчими днями чи тижнями ця зброя буде в Україні", - сказав Боднар.

На його переконання, "це відкриє двері до розширення спектру співпраці".

"Ми також обговорили заснування спеціального механізму консультацій на рівні міністрів оборони, які могли б предметно говорити про потреби української армії, передавати цю інформацію канадській стороні та одразу розуміти, що можливо забезпечити, а що – ні. Сподіваюся, перший подібний контакт відбудеться наприкінці листопада", - зазначив дипломат.

Як повідомлялося, позаминулого року Канада внесла Україну до так званого Контрольного переліку країн, до яких дозволені поставки автоматичної зброї, таким чином скасувавши де-факто збройне ембарго України. Вперше інформація про нібито підготовку до відправки в Україну з Канади снайперських гвинтівок з’явилася ще влітку 2018-ого, однак, цього досі не сталося.

Під час візиту до Канади Василь Боднар зустрівся із заступниками міністрів закордонних справ та оборони, а також радником прем’єр-міністра із зовнішньої політики.



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