4 країни слідом за ЄС продовжили персональні санкції проти Росії
|19:45 04.11.2019
|Россия
Чорногорія, Албанія, Норвегія і Україна приєдналися до рішення Євросоюзу щодо продовження на пів року персональних санкцій щодо 170 фізичних та 44 юридичних осіб з Росії і України.
Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві глави дипломатії ЄС Федеріки Могеріні, оприлюдненій у понеділок, 4 листопада.
Могеріні нагадала, що 12 вересня Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи проти осіб і компаній за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на пів року до 15 березня 2020 року.
"Країни - кандидати Чорногорія та Албанія, країна-член Європейської економічної зони Норвегія, а також Україна приєднуються до цього рішення. Вони забезпечать відповідність національної політики цьому рішенню рішенням. Євросоюз бере до відома це зобов'язання і вітає його", - сказано у заяві.
Санкційні заходи ЄС передбачають заморожування активів та обмеження на в'їзд.
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