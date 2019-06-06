За пʼять років окупації у Криму не залишилося незалежних журналістів - експерт

19:30 04.11.2019   Крым

За п'ять років російської окупації в Криму незалежних журналістів практично не залишилося. За фіксування там фактів порушення прав людини громадських журналістів арештовують і позбавляють свободи.

Про це на пресконференції в Києві, приуроченій до Міжнародного дня припинення безкарності за злочини проти журналістів, розповіла севастопольська журналістка, головний редактор редакції суспільно-політичних проєктів ТО UA:Київ ПАТ НСТУ Тетяна Рихтун, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За 5 років несвободи ми змушені констатувати, що незалежних журналістів в Криму і Севастополі практично не залишилося. Ми сьогодні бачимо, як громадські журналісти намагаються фіксувати порушення прав людини, які відбуваються в Криму, і лише за фіксування цих фактів вони отримують арешти, отримують позбавлення волі. Це не тільки перешкоджання їх професійній діяльності, а й небезпека їх життю", - розповіла журналістка.

За її словами, внаслідок так званого мирного приєднання Автономної Республіки Крим до Російської Федерації у 2014 році Крим за оцінкою Freedom House виявився на 94 місці за рівнем свободи слова.

Тільки в березні було зафіксовано близько ста перешкод журналістській діяльності, в результаті чого півострів покинули більше 10 редакцій.

Як повідомила Рихтун, про випадки, які відбувалися під час анексії Криму і після неї вона знає не з чуток. Зокрема, коли біля штабу Військово-Морських сил України вона знімала так званих зелених чоловічків, а насправді російських військовослужбовців, вона "отримала удар по голові, втратила свідомість і залишилася без камери, тому що її забрали".

"І це не якийсь особливий випадок, тому що в лютому-березні 2014 року це була боротьба з нами, журналістами, в прямому сенсі", - сказала Рихтун.

"Тими камерами і фотоапаратами, які відібрали у журналістів під час анексії, можна було обладнати найсучасніший телеканал. А якщо зібрати всіх журналістів, які фізично постраждали, яким ламали руки-ноги і яких били по обличчю, то ними можна було заповнити цілий шпиталь", - каже севастопольська журналістка.



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