Тренування бойових розрахунків систем протиповітряної оборони (ППО) С-400 відбудеться 7 листопада в районі окупованого Севастополя.

Про це повідомили у міністерстві оборони Росії, інформує Еспресо.

"В рамках навчання з протиповітряної оборони з бойовими розрахунками дивізіону С-400 з’єднання ППО ПВО (Південного військового округу – ред.) будуть проведені тренування з відбиття авіаційного удару умовного противника", – мовиться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що під час навчань «розгорнуть зенітні ракетні системи в бойовий порядок, виконають практичні завдання з відбиття авіаційного удару умовного противника з проведенням електронних пусків по повітряних цілях».

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в Чорному морі.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.