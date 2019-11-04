Росія готується до бойових тренувань протиповітряної оборони в окупованому Севастополі
|19:15 04.11.2019
|Крым
Тренування бойових розрахунків систем протиповітряної оборони (ППО) С-400 відбудеться 7 листопада в районі окупованого Севастополя.
Про це повідомили у міністерстві оборони Росії, інформує Еспресо.
"В рамках навчання з протиповітряної оборони з бойовими розрахунками дивізіону С-400 з’єднання ППО ПВО (Південного військового округу – ред.) будуть проведені тренування з відбиття авіаційного удару умовного противника", – мовиться у повідомленні.
У відомстві зазначили, що під час навчань «розгорнуть зенітні ракетні системи в бойовий порядок, виконають практичні завдання з відбиття авіаційного удару умовного противника з проведенням електронних пусків по повітряних цілях».
Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в Чорному морі.
У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.
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