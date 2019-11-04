В МЗС закликали світову спільноту до тиску на Росію через українські кораблі
|19:01 04.11.2019
|Крым
Заступник міністра закордонних справ України Лана Зеркаль заявила, що рішення Трибуналу ООН з морського права залишається невиконаним Росією, оскільки захоплені українські судна досі не звільнені, і закликала міжнародну спільноту до тиску на РФ.
Про вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає Еспресо.
"Росія намагається презентувати, що вона виконала рішення Трибуналу, коли звільнила наших хлопців (про що негайно після звільнення повідомила Міжнародний трибунал з морського права). Проте це не так!" - підкреслила дипломат.
"Хочу нагадати рішення Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 року: Росія має негайно передати під контроль України "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу", - зазначила Зеркаль.
Вона додала, що станом на сьогодні рішення Міжнародного трибуналу з морського права не виконано, а Росія умисно продовжує порушувати норми і принципи міжнародного права.
"Допоки кораблі не будуть безумовно повернуті під контроль України, тиск на Росію має бути продовжений. Міжнародне співтовариство має бути свідоме триваючого порушення міжнародного права, а саме невиконання наказу", - зазначила вона.
У понеділок глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що Україна направила Росії ноту з вимогою вказати координати українських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" та буксиру "Яни Капу", які у листопаді 2018 року захопили і обстріляли російські військові.
За словами Зеркаль, Україна вже 7 разів зверталась до Росії з вимогою звільнити судна. Відповідей на жодне звернення Росія не надала, зазначила заступниця міністра.
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