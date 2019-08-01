Орбан став новим прем'єром Румунії
|17:30 04.11.2019
|Румыния
Парламент Румунії у понеділок проголосував за призначення нового уряду на чолі з прем'єр-міністром Людовіком Орбаном.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Mediafax.ro.
За склад нового кабміну проголосували 240 депутатів. Своїм голосуванням вони схвалили уряд у складі 16 міністрів та його програму.
Сьогоднішнє голосування у парламенті є важливим не лише для Румунії, але й для ЄС. Нова Європейська комісія повинна була почати роботу 1 листопада, проте через політичні перетурбації в Румунії Бухарест затягнув із висуненням свого єврокомісара.
Орбан очолює Національно-ліберальну партію (PNL), яка є членом правоцентристського альянсу Європейської народної партії (ЄНП).
Президент Румунії Клаус Йоганніс попросив Орбана сформувати уряд після краху уряду соціал-демократів.
Раніше повідомлялося, що в уряду Орбана буде короткий мандат, оскільки він виступає за проведення дострокових виборів.
Ще на цю тему:
Прем'єром Румунії призначили Людовіка Орбана
У Румунії призначили голосування про недовіру уряду
Румунія купила у Нідерландів 48 вживаних потягів, але півтора року не може їх забрати
У Румунії назвали фаворита серед кандидатів у президенти
Болгарія та Румунія – лідери по молодому материнству в ЄС
Главу полиции Румынии уволили из-за провального расследования похищения 15-летней девушки
Стало відомо ім'я нового глави МЗС Румунії
Президент Румунії теж не хоче зустрічатися з Додоном
Парламент Румунії не оголосив вотум недовіри уряду
Глава сената Румынии может лишиться иммунитета из-за взятки
У Румунії розсекретять справу про революцію 1989 року